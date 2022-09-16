العثور على رضيع عمره 3 أيام بجوار محطة قطار في الغربية

عثر أهالي قرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور في محافظة الغربية، على طفل رضيع عمره 3 أيام، ملقى في الطريق العام بجوار محطة القطار.

جرى استدعاء سيارة إسعاف، ونقلت الطفل الرضيع إلى مستشفى قطور المركزي للكشف الطبي عليه، ثم وضعه في حضانة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ بالعثور على طفل رضيع عمره 3 أيام بجوار محطة سكة حديد في قرية إبشواي الملق بدائرة مركز قطور، ملفوفًا في بطانية أطفال.

تفريغ كاميرات المراقبة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت الرضيع إلى مستشفى قطور المركزي.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ووجهت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحطة السكة الحديد، من أجل كشف هوية أهلية الطفل.