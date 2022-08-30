«وقع في إناء به ماء».. مصرع طفل رضيع داخل منزله بسوهاج

وسط إناء كبير مملوء بالماء يوجد في إحدى زوايا المنزل، وجدت جثة طفل رضيع لم يتجاوز العام الأول من عمره، خيم الحزن على أهالي مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عقب تلقيهم خبر وفاة الرضيع، جلست الأم المكلومة شاردة في الإناء الذي ابتلع صغيرها وكأنها تعاتبه على فعلته الشنيعة.

قال «ع. ن» ابن عم الطفل الصغير «سيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فوجئ بوفاة ابن عمه بهذه الطريقة، موضحا أن صباح أمس الأثنين، كان الطفل يلهو بمنزله ومن عادة أسرته ملئ «الدلو» والاحتفاظ به جانبا، حتى جاء اليوم الذي توفي به الطفل بسبب سقوطه بداخله.

فرحة عارمة سيطرت على أحد منازل مركز طهطا، بعد ولادة الطفل الصغير «سيف» الذي غمر المنزل بضحكاته الطفولية، لم يكن الأهل على علم بأن صوته وضحكاته البريئة لم تدم سوى عام واحد فقط، إلى أن جاء اليوم المشئوم، استيقظت الأم على عادتها في الصباح الباكر واستيقظ معها الطفل.

فرحة الطفل بمشاهدته للدلو

خطوات بطيئة تجول بها الطفل داخل منزله، وذلك خلال انشغال الأم في الانتهاء من أعمالها المنزلية، بينما يذهب الطفل يمينا ويسارا في أرجاء المنزل، شاهد دلو كبير مليء بالمال، ذهب إليه بخطوات سريعة وفرحة كبيرة وكأنه حصل على كنزه الثمين.

ضحكات عالية صادرة من الطفل خلال لعبه في ماء «الدلو» إلى أن سقط بداخله دون أن يراه أحد، حاول كثيرا النجاة من المياه لكن صغر سنه منعه من ذلك، حتى استسلم الرضيع للماء وغرق بداخل، إذ يكن ضحية دلو كبير مليء بالمياه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة طفل رضيع إثر سقوطه داخل إناء به ماء داخل المنزل وتم نقله للمستشفى وبالفحص والتحريات تبين وصول الطفل «سيف. ا» البالغ من العمر عام ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام «جثة هامدة » ادعاء غرقه، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

حالة «إسفكسيا الغرق»

من جانبه، قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، إن حالة «إسفكسيا الغرق»، هي موت الإنسان نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى داخل جسده وبالتحديد الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء، ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشخص المتوفى نتيجة الغرق، قد يبدو عليه عدة أعراض مختلفة منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.