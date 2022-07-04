مصرع طفل رضيع صدمته سيارة أثناء اللعب أمام منزله بسوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج إثر حادث تصادم، حيث صدمته سيارة أثناء لعبه أمام منزله، وتم نقله لمستشفى ساقلتة المركزي لإسعافه ولكنه وصل جثة هامدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج بوصول الطفل «مازن م ح ا» سن عامين، ويقيم دائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

كان يلهو أمام المنزل وصدمته سيارة

وبسؤال والده أفاد المدعو «مصطفى ح ا م» سن 30 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة ربع نقل قيادة المدعو «محمد ف ع» سن 19 عاما سائق، ويقيم بذات الناحية بالمركز، مما نتج عنه وفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث، ونفى الأب الشبهة الجنائية.

اعتراف قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم حيث إنه اختلت عجلة القيادة بيده وفوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رفع أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق.