العثور على جثة طالب بعد أسبوع من غرقه في النيل بسوهاج

تمكنت قوات الانقاذ النهري بمدرية أمن سوهاج، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه في مياه نهر النيل بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بعد 7 أيام من البحث في مياه النيل.

تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بغرق أحد الأشخاص أثناء استحمامه في مياه النيل بدائرة المركز.

الطالب غرق أثناء الاستحمام

وبالفحص تبين غرق «أحمد محمود»، 18 عامًا، طالب، يقيم ناحية نجع عقل التابع لنجوع الصوامعة، دائرة مركز طهطا بسوهاج، أثناء استحمامه في مياه النيل.

وحدة إنقاذ نهري للعثور على جثة الغريق

على الفور، جرى الدفع بعناصر من وحدة الإنقاذ النهري، وجرى مسح المنطقة، واستمرت عمليات البحث لمدة 7 أيام منذ وقت الغرق، حتى عُثر على الجثة اليوم الجمعة طافية في محل الغرق.

تم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.