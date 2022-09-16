«الدفاع» الروسية: مقتل وإصابة 400 جندي أوكراني وتدمير 35 قذيفة هيماراس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إصابة 9 مراكز قيادة في مناطق قرى «سيفيرسك، وفيرخنيكامينسكويه، وزفانوفكا، وبافلوفكا» بجمهورية دونيتسك الشعبية، و«غوليايبوليه، وبولتافكا» بمنطقة زابوروجيا، و«موراخوفكا، وأولينوفكا، وأوكراينكا» بمنطقة نيكولاييف، وكذلك 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم الجمعة عن عمليتها التي تشنها في أوكرانيا، أن القوات المسلحة الروسية، وتحديدًا الجوية، قصفت نقاط انتشار لواء المشاة رقم 28 التابع للقوات الأوكرانية، فضلاً عن قصف اللواء 80 أيضًا المحمول جوًا، مما أدى إلى تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بفضل سلاح القوات الجوية الروسية، وفق ما أوردته قناة «روسيا اليوم».

مقتل وإصابة 400 جندي أوكراني

وأشار التقرير إلى أن خسائر الجانب الأوكراني بلغت نحو 400 جندي بين قتيل وجريح، وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة والسيارات، كما تم تدمير أكثر من 3 آلاف ذخيرة صاروخية لمدافع من عيارات مختلفة.

تدمير 8 مستودعات و53 قذيفة من راجمات هيماراس

كما تم تدمير 8 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالقرب من مدينة نيكولاييف وقرى «بتروفسكويه، وبيرفومايسكويه، وكوراخوفو» بجمهورية دونيتسك الشعبية، و«أوميلنيك، وفيسيليانكا» بمنطقة زابوروجيه، كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي نحو 5 طائرات مسيرة في مناطق قرى «أفدييفكا» بجمهورية دونيتسك الشعبية، و«تومارينو، وستيبوفوي» بمنطقة خيرسون.

ولفت التقرير أيضًا إلى تدمير 53 قذيقة من راجمات «هيمارس، وأولخا» في مناطق قرى «أفدوتينو» بجمهورية دونيتسك الشعبية.

خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

ووفقًا لـ«روسيا اليوم»، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، جاءت على النحو التالي:

293 طائرة.

155 مروحية.

1965 طائرة بدون طيار.

375 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

4940 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى.

837 راجمة صواريخ متعددة.

3392 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون.

5616 مركبات عسكرية خاصة.