تنصيب هاني كرم إبراهيم قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية في المرج

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس هاني كرم إبراهيم، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمرج، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي.

وخلال الحفل، قال رئيس الإنجيلية: «سعادتي كبيرة اليوم بمشاركتي فرحة شعب كنيسة المرج، ويسعدني أن أهنئ راعي الكنيسة الجديد القس هاني كرم وعائلته، كما أهنئ شعب كنيسة المرج العزيز».

رئيس الإنجيلية: الإيمان عطية من الله وسفينة النجاة

وأضاف رئيس الإنجيلية: «طُوبَى لمن آمن ولم يرَ، الإيمان يا أحبائي عطية من الله، والإيمان هو سفينة النجاة، وبالإيمان نعود إلى طريق الحق والحياة التي نحتاجها جميعًا».

كما شارك في برنامج الاحتفال الدكتور القس يوسف بطرس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر، والقس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس مايكل ملاك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعمرانية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي.