بطل «Squid Game» بعد حصوله على جائزة إيمي: الدراما الكورية أصبحت عالمية

عبر الممثل الكوري الجنوبي لي جونج جاي عن سعادته بالحصول على جائزة إيمي في نسختها الـ 74، في فئة أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل «Squid Game»، وهي جائزة من إجمالي 6 جوائز حصدها المسلسل من بينها جائزة أفضل مسلسل درامي، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للاحتفاء بالنجاح الذي حققه المسلسل في حفل جوائز إيمي.

وغاب بطل مسلسل «Squid Game» عن المؤتمر بسبب وجوده في أمريكا الشمالية لحضور العرض الأول لفيلمه «The Hunt» المشارك في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي، ولكنه حرص على المشاركة من خلال كلمة مسجلة، قائلا: «بالرغم من حصولنا على العديد من الجوائز، إلا أن الأمر الأكثر أهمية والسعادة بالنسبة لي هو حقيقة أن المحتوى الكوري أصبح محبوبًا للغاية لدى الكثير من الناس حول العالم»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بطل Squid Game: نحتاج لتقديم المزيد من الدراما والمحتوى الكوري

وأضاف لي جونج جاي، في كلمته: «آمل أن يتم إصدار المزيد من المحتوى الكوري، على غرار الموسمين الثاني والثالث من Squid Game، حتى يكتسب صانعو الأفلام والممثلون والممثلات الكوريون المزيد من الفرص للقاء جماهير عالمية».

مخرج Squid Game: المحتوى الكوري أصبح محبوبا في العالم بسبب المسلسل

ومن جانبه، قال هوانج دونج هيوك كاتب ومخرج Squid Game، الحاصل على جائزة إيمي أفضل إخراج لعمل درامي: «لطالما كانت كوريا تتجه إلى السوق العالمية عندما أنشأنا هذا المحتوى، أعتقد أننا نصنع محتوى عالي الجودة بسبب المجتمع الكوري شديد التنافسية، ونتيجة لذلك أصبح المحتوى الكوري محبوبًا جدًا من قبل الناس في جميع أنحاء العالم».

وبصفته أول مخرج كوري يفوز بجائزة إيمي، قال «هوانج» إنه كان دائمًا هدفه أن يصبح دوليًا لكنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير أبدًا وأنه يأمل أن تكون جوائز إيمي مصدر إلهام للمبدعين الدوليين في المستقبل.