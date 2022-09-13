بطل Squid Game أفضل ممثل عن عمل درامي في حفل جوائز إيمي

فاز الممثل الكوري الجنوبي لي جونج جاي، بأول جائزة إيمي في مسيرته الفنية عن فئة أفضل ممثل في عمل درامي، عن دوره في مسلسل Squid Game، وذلك في حفل توزيع النسخة الـ 74 من حفل توزيع جوائز إيمي، المقام الآن على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

وتعتبر تلك هي الجائزة الثانية لـ Squid Game بعد حصول المخرج هوانج دونج هيوك على جائزة أفضل إخراج لعمل درامي، وهو أول مخرج كوري جنوبي يفوز بها، وذلك من إجمالي 14 جائزة ترشح لها المسلسل من بينها فئة أفضل مسلسل درامي، والتي كان يضمن الفوز فيها للمسلسل الكوري أن يدخل التاريخ ليصبح أول مسلسل غير ناطق بالإنجليزية يفوز في بتلك الجائزة، ولكنه خسرها أمام Succession.

The White Lotus يحصد 5 جوائز إيمي

حصل مسلسل The White Lotus على جائزة أفضل سلسلة محدودة، ليرفع جوائز المسلسل لـ 5 جوائز بعد حصوله على مايك وايت بجائزتي أفضل مخرج ومؤلف لسلسلة محدودة، بالإضافة إلى حصول جينيفر كوليدج وموراي بارتليت على جائزة أفضل ممثلة وممثل مساعد في سلسلة محدود، وذلك من إجمالي 20 جائزة ترشح لها المسلسل.

جين سمارت أفضل ممثلة في عمل كوميدي عن Hacks.. وجائزتان لـ Succession

فازت جين سمارت على جائزة أفضل ممثلة عن عمل كوميدي عن دورها في مسلسل Hacks، في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 74، أما جائزة الكتابة المتميزة لمسلسل درامي ذهبت لـ جيسي أرمسترونج عن مسلسل Succession وهي الجائزة الثالثة التي يحصدها المسلسل بعد أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل مساعد في عمل درامي التي حصل عليها ماثيو ماكفدين، وذلك من إجمالي 25 ترشيحا.