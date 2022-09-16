مخرج «Squid Game»: نفكر في ضم الفنان ليوناردو دي كابريو للموسم الثالث

قال المخرج الكوري الجنوبي هوانج دونج هيوك، كاتب ومخرج مسلسل «Squid Game»، إننا نفكر في دعوة النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو للانضمام إلى الجزء الثالث من العمل.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شبكة «نتفليكس»، اليوم الجمعة، لتهنئة المخرج بعد حصوله على جائزة أفضل إخراج في النسخة الـ74 من حفل توزيع جوائز إيمي.

وأجاب مخرج مسلسل «Squid Game» على سؤال أحد الحضور حول مشاركة أحد نجوم هوليوود المعروفين في الجزء الثاني من المسلسل، قائلاً: «لن يكون هناك ممثل هوليوودي معروف في الموسم الثاني، هذا ليس في الخطة، لأن الاحداث لا تزال تدور في كوريا، ولكن ربما يحدث ذلك في الموسم الثالث».

وأضاف «هيوك»: «ليوناردو دي كابريو قال إنه معجب جدًا بالمسلسل، لذلك ربما إذا سمح الوقت أو الفرصة، يمكننا أن نطلب منه الانضمام إلى الألعاب»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

مخرج مسلسل «Squid Game»: طرح الموسم الثاني من المسلسل في 2024

وأكد أن تصوير الموسم الثاني من Squid Game سيبدأ في عام 2023، على أن يصدر في عام 2024، مضيفًا أن الموسم المقبل سيشهد تحسينات في ميزانيات الإنتاج، كما تم تأكيد الألعاب التي ستقام في الموسم.

6 جوائز إيمي لـ«Squid Game»: نجاح غير مسبوق

ويحتفل فريق عمل مسلسل«Squid Game» بإنجازهم غير المسبوق في حفل توزيع جوائز إيمي، الثلاثاء الماضي، بعد ما حصد 6 جوائز من إجمالي 14 ترشح لها المسلسل، من بينها أفضل عمل درامي.

وحصل المسلسل على جائزة أفضل إخراج، وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يحصل فيها مخرج كوري عليها، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل في عمل درامي وذهبت لبطل المسلسل لي جونج جاي، الذي غاب عن المؤتمر بسبب وجوده في أمريكا الشمالية لحضور العرض الأول لفيلم «The Hunt» في مهرجان تورنتو السينمائي.