خبير مناخ: التغيرات تقلل قدرة الغابات على سحب الكربون من الغلاف الجوي

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن هناك ارتفاعًا في درجة حرارة الأرض بواقع 1.2 درجة، وذلك وفقا لدراسة علمية، مشيرًا إلى أن عدم مواجهة هذا الارتفاع سيتسبب في خطورة داهمة على النباتات، حيث ستحترق الغابات، وتقل فرص عمليات البناء الضوئي السليمة.

وأضاف قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، مقدم برنامج «هذا الصباح»، على قناة extra news: «مشكلات عمليات البناء الضوئي ستقلل كميات الأكسجين، وبالتالي فإن عدد البشر الذي سيتنفس هذه الكميات سيعاني من صعوبة، وهو ما يعني خلل في المنظومة نفسها، وكل ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض».

ضرورة استنباط نباتات جديدة

وتابع أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق: «العالم كله يحاول ألا تتجاوز درجة الحرارة 1.% درجة مئوية كمعدل»، مشددًا على أن تغير المناخ يعيق قدرة الغابات على سحب الكربون، وطالب المتخصصين في المجال الزراعي باستنباط نباتات جديدة تتكيف مع التغيرات المناخية.

تغيرات مناخية وظواهر خطيرة

وفي وقت سابق، حذّر الدكتور علي قطب، من أن الزلازل والبراكين طاقة كامنة في باطن الأرض، مشددًا على أنها ظواهر طبيعية ليس للإنسان دخل فيها، ولكن عندما يحدث الإعصار أو الزلزال تزامنًا مع قيم منخفض ضغط جوي وتغيرات مناخية، تكون الظاهرة أشد عنفا، كإعصار تسونامي منذ سنوات، إذ بلغ ارتفاع الأمواج أكثر من 30 مترًا.