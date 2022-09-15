ندوة بكنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية لتوعية المواطنين بآثار التغير المناخ

نظمت منصة المناخ في الإسماعيلية، اليوم الخميس، ندوة بكنيسة الأنبا بولا، لتوعية المواطنين بمخاطر التغير المناخي، بالتزامن مع الاستعدادا لاستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، والمقرر اقامتها في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتأتي الندوة بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد النيروز، حيث التقت الدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة مناخ الإسماعيلية بالأنبا بولا ناشد راعي الكنيسة لتنسيق عدة لقاءات في الكنيسة.

الحفاظ على البيئة

وأدارت الدكتورة ماجدة عطا حديثا حول أهمية ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على نظافة البيئة، والتقليل من استهلاك المياه والإضاءة، وأهمية المشاركة المجتمعية ومساعدة الدولة في تحقيق ما تسعى إليه من توعية لتقليل مخاطر التلوث.

وتحدثت منسقة المنصة خلال الندوة عن أهمية عودة التشجير، والحفاظ على حالة الشجر الموجود في الحدائق والشوارع، إضافة إلى العديد من قضايا البيئة وقضايا التنمية المستدامة.

الحد من آثار التغير المناخي

وأشار الأنبا بولا إلى ضرورة تكاتف المواطنين بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل وخارج مصر، موضحاً أهمية التعاون وتطبيق قوائم ترشيد الاستهلاك للحد من الآثار السلبية والتي من شأنها زيادة التغير المناخي.

وأوضح أن الاحتفال في الكنائس بيوم الشهيد يذكره بأصعب حادث هو غزو الرومان وقتل 160 ألف شهيد في إسنا جنوب مصر، مشيراً إلى أن المذبحة كان لها درس مهم تمثل في إعادة التعمير من جديد وتحويل المأساة إلى حافز.