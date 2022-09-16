محافظ بني سويف يوقف «معدية أشمنت» عن العمل.. والبحث عن غريقين بالنيل

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بإيقاف عمل معدية مركز اشمنت بعدما شهدت غرق شخصين بسبب التزاحم.

البحث عن شخصين غرقا بنيل بني سويف

وتسبب الحادث في سقوط بعض المواطنين والدرجات النارية، وجرى انتشالهم بمعرفة الإنقاذ النهري، فيما يجري البحث عن طفل مفقود يبلغ عمره 9 سنوات من قرية الميمون، ورجل عمره 55 عاما من قرية الرياض.

وكشف بيان صادر عن ديوان عام محافظة بني سويف، عن تواجد سيارات الإنقاذ النهري والإسعاف والحماية المدنية والوحدة المحلية بمحيط الحادث، وجار البحث عن المفقودين في حادث معدية اشمنت.

إيقاف معدية أشمنت عن العمل ومراجعة صلاحيتها الفنية

ووجه محافظ بني سويف، بإيقاف المعدية لحين مراجعة صلاحيتها الفنية مع الجهات المختصة مع التحقيق في ملابسات الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأفاد علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، أن المعدية مرخصة من النقل النهري بوزارة النقل والمواصلات، والترخيص سار حتى 27 يناير المقبل.

محافظ بني سويف يكلف باستمرار البحث عن مفقودان بحادث معدية اشمنت

وكلف محافظ بني سويف، بتواصل غرفة عمليات المحافظة مع غرفة عمليات مديرية الأمن والجهات ذات الصلة، للوقوف على مستجدات الوضع، للتعاون وتقديم الدعم.

بلاغ بسقوط عدد من المواطنين من معدية نيلية في بني سويف

كان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بسقوط عدد من المواطنين والدراجات النارية في مياه النيل من معدية نيلية باشمنت في مركز ناصر، على إثر فتح بابها بشكل مفاجئ، عقب تحرك لنقل المواطنين من الجانب الغربي إلى الشرقي بالمجرى المائي.