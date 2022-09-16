«فاتح بيوت» الفلاحين.. فرحة وزغاريد في موسم جني القطن بكفر الشيخ

تزدهر الحقول فرحاً بقدومه ومعه تطلق الزغاريد وتتحلى به الصبايا مما يغزل لينسج ويصنع منه أفضل الثياب، أنه القطن المصري طويل التيلة وفائق التيلة الذي تربع على عرش الزراعات في مصر لسنوات، وكذلك في محافظة كفر الشيخ كأحد مصادر الدخل للمزارعين والملقب لديهم بـ«فاتح البيوت».

القطن صاحب البهجة والسعادة

يقول عبدة صلاح، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»: «لقد بدأنا موسم جني القطن ومعه يعم الخير وتطلق الزغاريد بقدومه بما له من محصول السعادة لدينا والذي يعود علينا بالربح الوفير»، واصفا محصول القطن بـ«فاتح البيوت»، بما له من محصول مجزي هذا العام.

ذكريات الماضي للزمن الجميل

ويشاركه في الرأي عبدالعزيز عبدالسلام مزارع من أبناء المحافظة لـ«الوطن»: «القطن يمثل لنا ذكريات الماضي في زمن الذهب الأبيض الجميل فترة السبعينيات وما بعدها، ولكن ما وجدناه هذا العام إنتاجية تصل لـ 14 قنطار قطن وسعرا جيدا يتخطى الـ 5200 جنيه وهو أمر يفرحنا كثيرا لما نراه من محصول ذات إنتاجية عالية، وهو أمر أن دل يدل على اهتمام بالغ من الدولة المصرية لدعم الفلاح في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفلاح والاهتمام بعودة محصول القطن إلى سابق عهدة ليتربع على عرش زراعات محافظات الجمهورية».

وأكمل: أن هذا العام هو عام الفلاح المصري ليس تكريما له بل لما نشاهده من لوزات القطن تزدهر بالحقول بكثافة وتتمايل على أعواد القطن الذي تعود معه ذكريات الكنز من الذهب الأبيض إلى سنوات عشنا نجني منه المال الوافر والذي يغير مجرى حياتنا.

إنتاجية فائقة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمركز بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محصول القطن هذا العام وافر الإنتاجية، إذ تزرع أصناف قطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، وجيزة فائق الطول 96، و93 وهي أصناف من القطن طويل التيلة والذي يوجد في التربة الملحية خاصة في الأراضي الواقعة على سواحل محافظة كفر الشيخ بمراكز فوه، ومطوبس، وبلطيم، وباقي مدن الساحل بمحافظات مصر.

وأضاف: «لم نشهد تلك الإنتاجية للفدان الواحد من القطن والذي يصل لنحو 14 قنطار قطن منذ أكثر من 20 عاما وهو ما يعطي مؤشرا جيدا لزراعة المحصول بمساحات أكثر خلال السنوات المقبلة». مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بمحافظة كفر الشيخ بلغت 108 آلاف فدان قطن طويل التيلة لتحتل ثلث المساحة المنزرعة من المحصول هذا العام.