«الغردقة العام» يجري 470 جراحة خلال أغسطس محققا أعلى معدل منذ إنشائه

حقق مستشفى الغردقة العام بالبحر الأحمر أعلى معدل عمليات جراحية منذ إنشائه خلال شهر أغسطس الماضي، بإجمالي 470 جراحة متنوعة بين عمليات كبيرة ومتوسطة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورعاية وزارة الصحة، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية في مختلف التخصصات الطبية.

أغسطس الأعلى نشاطًا لمستشفى الغردقة العام

وذكر بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، أن نشاط مستشفى الغردقة العام خلال شهر أغسطس المنقضي كان الأعلى في معدلات العمل منذ إنشائه، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال المغربي، مدير المستشفى.

إجراء 470 عملية بمستشفى الغردقة العام

وأضاف البيان أن عدد العمليات الكبرى والمتوسطة التي تم إجراؤها بالمستشفى خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 470 عملية تنوعت ما بين عمليات النساء والتوليد والجراحة العامة والمناظير الجراحية وجراحة العظام وجراحات الأنف والأذن وجراحة التجميل والرمد.

وتابع: معدل التردد على العيادات الخارجية بلغ 24676 كشفًا في مختلف التخصصات الطبية، وتم التعامل في قسم الاستقبال مع عدد 17478 حالة طارئة مع تشغيل العناية والحضّانة بكامل طاقتهما.

إجراء 1500 جلسة غسيل كلوي اعتيادية وطارئة

وأجرت الأقسام المعاونة 895 أشعة مقطعية و528 أشعة رنين مغناطيسي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة العادية والتحاليل الطبية على مدار اليوم لجميع المترددين على المستشفى.