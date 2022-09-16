جمعية الفيلم تعرض «اتنين ونص» بالمركز الثقافي الروسي

تواصل جمعية الفيلم عروضها السينمائية بقاعة العروض بالمركز الثقافي الروسي بالدقي في السادسة والنصف مساء السبت 17 سبتمبر الجاري بعرض الفيلم الروائي القصير «اتنين ونص» تأليف وإخراج عصام حيدر، إنتاج 2021، الذي شارك في عدة مهرجانات دولية.

يعقب عرض فيلم اتنين ونص في جمعية الفيلم لقاء مع صُناع الفيلم تديره الناقدة صفاء عبد الرازق، ثم يُعرض الفيلم الروائي الطويل «ألم ومجد» إخراج بيدرو المودوفار، إنتاج إسبانيا 2019، بطولة أنطونيو بانديراس، تصوير: جوسي لويس الكين، وموسيقى: ألبرتو جاسيوس ويقدم الفيلم الدكتور جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم.

عروض جمعية الفيلم

ومن جانبه، صرح رئيس جمعية الفيلم المصور السينمائي محمود عبدالسميع، فى بيان صحفي، بأن عروض الجمعية المفتوحة للجمهور من عشاق السينما مستمرة السبت الثاني والثالث من الشهر بالمركز الثقافي الروسي والسبت الأخير بمسرح الهناجر.

ورغم كل الصعوبات التي تواجهنا إلا أن جمعية الفيلم تواصل تمسكها بالحفاظ على هذا الكيان منذ تأسيسه عام 1960 حتى أصبح من أهم الجمعيات السينمائية العريقة في مصر.