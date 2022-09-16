الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا.. الخطوات وطريقة تقديم تظلم

يقدم موقع النيابة العامة، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا، وخدمات مرورية عديدة إلكترونياً من خلال الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر، حرصاً على توفير سبل الراحة للمواطنين من الازدحام لساعات طويلة أمام الأقسام المرورية المختلفة، سواء للاستعلام عن مخالفات المرور 2022 وغيرها من الخدمات.

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

ويقدم «الوطن» طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجاناً، ضمن ما تقدمه من خدمات على مدار الساعة، وذلك في السطور التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة.

- الضغط على زر «الاستعلامات».

- اختيار المطلوب سواء كان الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة أو الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

- في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجري إدخال رقم الرخصة والمحافظة ونوع الترخيص.

- في حالة الاستعلام عن رخص المركبات يجري كتابة رقم الرخصة.

- الضغط على زر «إجمالي المخالفات».

طريقة تقديم تظلم على مخالفات المرور

ويقدم موقع النيابة العامة خدمة تقديم التظلمات على المخالفات المرورية إلكترونياً أيضاً، ويمكن تقديم تظلم الدخول إلى موقع النيابة العامة واختيار خدمات المرور، وثم الضغط على زر «تظلمات»، واتباع الخطوات السابقة بشأن الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت للمركبات أو القيادة، والضغط على زر «تقديم تظلم»، والاحتفاظ برقم الطلب الذي سيظهر للاستعلام به عن حالة الطلب فيما بعد.

الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة

- خدمة الدفع الإلكتروني لمخالفات رخص القيادة.

- الدفع عند استلام شهادة مخالصة لمخالفات رخص المركبات.

- الدفع عند استلام شهادة مخالصة لمخالفات رخص القيادة.

- التصالح الفوري مخالفات رخص القيادة.

- خدمة الدفع الإلكتروني لمخالفات رخص المركبات.

- الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

- التظلمات على قيمة مخالفات رخص المركبات.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

التصالح الفوري مخالفات رخص المركبات.

التظلمات على قيمة مخالفات رخص القيادة.

خدمة متابعة الطلبات المقدمة على موقع نيابات المرور