رابط موقع مخالفات المرور 2022 - 2023.. تعرف على الخدمات التي يقدمها

رابط موقع مخالفات المرور 2022 – 2023 من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» بعد ان اتاح موقع النيابة العامة عدد من الخدمات الخاصة بالمرور اونلاين، ويمكن اجراءها وانهائها عبر الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر في دقائق معدودة، بدون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

وفي هذا السياق، يرصد موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، ننشر رابط موقع مخالفات المرور 2022 – 2023، والخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة فيما يخص خدمات المرور أونلاين وكيفية الاستفادة منها في السطور التالية:

رابط موقع مخالفات المرور 2022 – 2023

ويمكن الاستفادة من خدمات المرور اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته موقع النيابة العامة من خلال الدخول هنــا.

الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة

ويقدم موقع النيابة العامة عدد كبير من الخدمات الإلكترونية والمتعلقة بالمرور وهي كالآتي:

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

التصالح الفوري مخالفات رخص المركبات

التصالح الفوري مخالفات رخص القيادة

خدمة الدفع الإلكتروني لـ مخالفات رخص المركبات

خدمة الدفع الإلكتروني لـ مخالفات رخص القيادة

الدفع عند استلام شهادة مخالصة لـ مخالفات رخص المركبات

الدفع عند استلام شهادة مخالصة لـ مخالفات رخص القيادة

التظلمات على قيمة مخالفات رخص المركبات

التظلمات على قيمة مخالفات رخص القيادة

خدمة متابعة الطلبات المقدمة على موقع نيابات المرور

يشار إلي أن موقع النيابة العامة يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التيسير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

كما يقدم خدمة الدفع عند الاستلام، وخدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، وكروت ميزة الحكومية، خدمه التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمه توصيل شهادة براءة الذمة.