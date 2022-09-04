خطوات التظلم على مخالفات المرور 2022.. الطلب يستغرق دقائق

تحتل مخالفات المرور صدارة عمليات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل» خاصة خطوات التظلم على مخالفات المرور 2022، والتي تتيح في حالة حدوث خطأ تقليل قيمة المخالفات في بعض الأحيان للنصف، وأتاح موقع النيابة العامة إمكانية إجراء خطوات التظلم أون لاين عبر الإنترنت، والاستعلام عن حالة الطلب في دقائق.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2022

وفي هذا السياق، ينشر موقع جريدة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة في مجال الخدمات الحكومية، خطوات التظلم على مخالفات المرور 2022 عبر موقع النيابة العامة اونلاين في التقرير التالي:

رابط التظلم على مخالفات المرور 2022

ويمكن للراغبين في التقديم على تظلم على إجمالي قيمة مخالفات المرور سواء كانت تخص مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة، الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــا.

خطوات التظلم على مخالفات رخص المركبات

في حالة كنت ترغب في تقديم تظلم على مخالفات رخص المركبات فيجب اتباع الآتي:

- البحث عن موقع النيابة العامة، واختيار خدمة «التظلمات» ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار خدمة التظلم على مخالفات رخص المركبات

- يتم إدخال بيانات الرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على اجمالي المخالفات.

- بعد ظهور المخالفات يتم الضغط على طلب تقديم تظلم، ستحصل على رقم يجب الاحتفاظ به حتى تقوم بالاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.

خطوات التظلم على مخالفات رخص القيادة

أما إذا كنت ترغب في تقديم تظلم على اجمالي مخالفات رخصة القيادة، فيجب الدخول على موقع النيابة العامة واختيار التظلمات ثم اختيار مخالفات رخص القيادة.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، ووحدة الترخيص، والضغط على اجمالي المخالفات.

يتم تقديم تظلم على قيمة المخالفات والضغط على ارسال طلب، ستحصل على رقم احتفظ به للاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.

مع العلم أن خدمة التظلم على رخص القيادة أون لاين متاحة فقط لرخص المطورة التي تحتوي على الرقم القومي.