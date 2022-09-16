العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة في الهرم

عثر أحد المواطنين على جثة طفل حديث الولادة، وسط القمامة في الهرم بمحافظة الجيزة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل وسط القمامة

ورد بلاغ للعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بالعثور على جثة طفل وسط القمامة في الهرم، أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بإجراء التحريات، وسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة، فتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.