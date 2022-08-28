إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث الهرم.. أسفر عن إصابة 12

قررت جهات التحقيق عرض سائق الأتوبيس المتسبب في حادث تصادم أتوبيس إحدى الشركات مع سيارة ملاكي بمنطقة المنصورية في الهرم، والذي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 12 آخرين على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان متعاطيًا لجوهر المخدرات وقت ارتكاب الحادث من عدمه، كما صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

الاستماع لأقوال المصابين

واستمعت النيابة العامة لأقوال المصابين الذين تسمح حالتهم لذلك، في حادث اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس شركة بمنطقة المنصورية في الهرم، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، ونُقل المصابون للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة 12

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع حادث اصطدام أتوبيس شركة بسيارة ملاكي ووجود مصابين ومصرع شخص، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وبالانتقال عثر على جثة أحد الأشخاص كما تبين إصابة 12 شخصاً في الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

التحفظ على السائق المتسبب في الحادث

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث، حيث كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن الأتوبيس تابع لأحد الشركات، وأنه حال نزوله من أعلى الطريق الدائري اصطدم بالسيارة الملاكي ما نجم عنه مصرع وإصابة 13 شخصا.