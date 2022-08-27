حبس عاطل بتهمة محاولة سرقة شقة سكنية في الهرم

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة سرقة إحدى الشقق السكنية في منطقة الهرم.

اكتشاف محاولة السرقة وضبط المتهم

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد محاولة شخص سرقة شقته بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطلا حاول سرقة الشقة، إلا أن المقيمين بها اكتشفوا أمره وتمكنوا من ملاحقته وضبطه.

وألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه محاولة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم بالسرقة

وتعليقا على ذلك، قال المحامي محمد ثابت، إن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لقانون العقوبات، لكن العقوبة المحددة تختلف من واقعة لأخرى، منها من يقترن بظروف مشددة فيعاقب بالحبس مع الشغل، وذلك طبقا للمادة 317 من قانون العقوبات، أما إذا لم يقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات

وأضاف «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن واقعة السرقة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي فعل عنيف، إذا فهي لم تقترن بأي من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.