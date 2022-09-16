مصرع شاب غرقًا في مصيف بلطيم بكفر الشيخ.. «جرفه التيار»

لقي شاب مصرعه غرقًا صباح اليوم الجمعة بشاطئ السلام، بمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف النيابة.

غرق شاب في مصيف بلطيم

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بغرق شاب يُدعى «م.ع.ا.ع.ا» 18 عامًا، من محافظة بكفر الشيخ، إذ جرفه التيار أثناء السباحة بشاطئ السلام بمدينة مصيف بلطيم، وتوفي في الحال.

وجرى نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلطيم النموذجي، تحت تصرف النيابة.