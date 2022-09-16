تعرف على سعر اليورو بالجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم

تعلن البنوك المصرية المختلفة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، ويشهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة من المواطنين على المحركات المختلفة أبرزها «جوجل».

وتقدم «الوطن»، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو اليوم الجمعة 16 سبتمبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو بالجنيه المصري في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19.28 جنيه للشراء و19.46 جنيه لعمليات البيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه لعمليات البيع، كما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.28 جنيه للشراء و19.48 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.26 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.29 جنيه للشراء وسعر 19.45 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل اليورو في المصرف المتحد 19.30 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، اليوم الجمعة 16 سبتمبر الحالي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.28 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.30 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري المسؤول عن المعاملات المصرفية في مصر سجل اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 19.34 جنيها للشراء و19.42 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

يذكر أن سعر اليورو تراجع إلى أقل من 99 سنتًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا، خلال تبعيات ما قالته روسيا عن إغلاق خط أنابيب إمدادات الغاز الرئيسي إلى أوروبا.