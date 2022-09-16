إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بسبب «لعب الأطفال» بأسيوط

شهدت قرية عرب مطير، التابعة لمركز البداري في أسيوط، نشوب مشاجرة بين عائلتين بالشوم والعصي بسبب لعب الأطفال، مما تسببت في إصابة 9 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية عرب مطير بوقوع مشاجرة بالعصيّ والشوم بين عائلتين بسبب لعب الأطفال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ والسيطرة على المشاجرة وتبين أنها نشبت بين العائلتين بسبب لعب الأطفال.

ونتج عن المشاجرة إصابة كل من: « مصطفى.ع.ع» 31 عامًا، و«محروس.ت.ا» 33 عامًا، و«هشام. ع.ا» 36 عامًا، و«رقية. ع» 35 عامًا، و«عايدة.ح.ع» 55 عامًا. و«محمد.ع.ا» 35 عامًا، و«نادي.ا.ع» 45 عامًا، و«عبد الحميد.ع.ا» 29 عامًا، و«عثمان.ح.ع» 60 عامًا.

جرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

السيطرة على حريق كابل كهربائي داخل مستشفى أسيوط الجامعي

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، أمس، في السيطرة على حريق شبّ في كابل كهربائي بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، دون وقوع أي إصابات.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي بنشوب حريق في كابل كهربائي بقسم الإصابات بالمستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وتبين أن سبب الحريق كابل كهربائي.