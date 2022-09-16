موعد الكشف الطبي في جامعة بنها.. اعرف الأماكن وخطوات التسجيل

تشهد جامعة بنها استعدادات مكثفة من أجل الكشف الطبي للطلاب الجدد، وأعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، عن بدء الكشف الطبي يوم الأحد المقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت جامعة بنها في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «فيس بوك»، أن الكشف الطبي بمختلف الكليات بالجامعة، سيبدأ من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، ويستمر حتى الخميس 29 سبتمبر 2022.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أماكن الكشف الطبي بجامعة بنها، وخطوات تسجيل الطلاب المستجدين للكشف الطبي لمختلف الكليات، وفقًا للصفحة الرسمية للجامعة:

أماكن الكشف الطبي جامعة بنها

- كلية الهندسة بشبرا

العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا

- كلية الزراعة

العيادة الطبية بكلية الزراعة

- كلية الطب البيطري

العيادة الطبية بكلية الطب البيطري

- كلية التربية الرياضية

العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية

- كلية الفنون التطبيقية

العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

- كلية الحقوق

العيادة الطبية بكلية الحقوق

- المعهد الفني للتمريض

العيادة الطبية بكلية التمريض

- كلية التمريض

العيادة الطبية بكلية التمريض

- كلية الهندسة ببنها

العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها

- كلية الطب البشري

العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها

- كلية العلاج الطبيعي

العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي

- كلية التربية

العيادة الطبية بكلية التربية

- كلية التربية النوعية

العيادة الطبية بكلية التربية النوعية

- كلية العلوم

العيادة الطبية بكلية العلوم

- كلية الآداب

العيادة الطبية بكلية الآداب

- كلية التجارة

العيادة الطبية بكلية التجارة

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين للكشف الطبي

- الدخول إلى بوابة الطالب الخاصة بجامعة بنها.

- اختيار زر الحصول على الكود للطلاب الجدد.

- اختيار الكلية وإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس المكون من 6 أرقام، واختيار الحصول على الكود.

- الرجوع وتسجيل الدخول في الموقع والضغط على الكشف الطبي.

- الضغط على دفع رسوم الكشف الطبي، واختيار الدفع باستخدام فوري.

- إدخال البيانات والضغط على استمرار، والتأكد من رقم الهاتف لإرسال كود فوري.

- اختيار «ادفع فوري» لدفع الرسوم وتبلغ قيمتها 250 جنيهًا.

- الاحتفاظ برقم كود فوري والتوجه إلى أقرب ماكينة فوري والدفع من خلالها.

- الدخول إلى الموقع مرة أخرى لحجز ميعاد الكشف الطبي واستكمال التقديم.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة الصحيحة والضغط على حفظ ومتابعة، وهذه الاستمارة خاصة بوزارة الصحة والسكان ولا بد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

- حجز ميعاد للكشف الطبي والالتزام بالموعد المحدد ورفع الصورة الشخصية ويجب أن تكون ذات خلفية بيضاء لاستخدامها في الكارنيه الجامعي.

- الضغط على دخول لطباعة الاستمارة والتأكد من البيانات المدخلة.

- عند الدخول يجب طباعة استمارة التقديم والاستمارة الخاصة بوزارة الصحة والسكان والتوقيع عليها، وطباعة الاستمارة الخاصة باستلام البطاقة الصحية وتطبع مرة واحدة فقط.