تتيح الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أنواعًا من المساعدات النقدية إلى فئات محددة، منها معاش كرامة، الموجه بشكل أساسي لدعم ذوي الإعاقة أكثر من 50%، بشهادة من القومسيون الطبي، بعد توقيع الكشف في أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتزداد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة عبر موقع وزارة الصحة والسكان «المجالس الطبية» في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة

1) الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

2) اختيار الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة.

3) إدخال الرقم القومي لذوي الإعاقة.

4) الضغط على زر بحث وستظهر بعدها حالة الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش كرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض المستندت والأوراق المطلوبة للحصول على معاش كرامة، وتتضمن الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- تقرير طبي بحالة الإعاقة للمتقدم بشرط أن يكون صادرًا عن القومسيون الطبي من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- بيان بالدخل الشهري للأسرة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

- صورة قسيمة الزواج أو الطلاق حسب الحالة الاجتماعية للمتقدم.

- آخر 3 ايصالات كهرباء.