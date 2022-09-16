كشف ملابسات استغاثة سيدة من محاولة سرقة بعين شمس.. «الحرامي غلط في الشقة»

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» يتضمن شكوى سيدة تضررت من تعدي أحد الأشخاص على مسكن صديقتها بغرض السرقة بالقاهرة.

كشف ملابسات تعرُّض سيدة للسرقة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليها وباستدعائها قررت أنها بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، وحال تواجدها داخل الشقة سكنها، مستأجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، فوجئت بتواجد المشكو في حقه داخل الشقة، لتستغيث بالأهالي على الفور وجرى ضبطه ثم بعد ذلك صرفه بعد التأكد من أنه لم يسرق أي شيء.

وذكرت «الداخلية» أن المتهم عاطل، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

مشادة كلامية تكشف محاولة سرقة شقة سكنية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليها أيدها وأقر بالتوجه لمسكن زوجة عمه «الشقة محل البلاغ»، والمستأجرة للمجني عليها بقصد السرقة وتمكن من دخول الشقة بأسلوب «التسلق»، إلا أنه فوجئ بتواجد المجني عليها دون علمه بقيام زوجة عمه بتأجيرها للمجني عليها، وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على أثرها بالاستغاثة بالأهالي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.