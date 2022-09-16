محمود محيي الدين: مصر تقود ملف التمويل في قمة المناخ بمنهجية وغير مسبوقة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، ومبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل، إن رئاسة مصر لمؤتمر قمة المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، تقود ملف التمويل من خلال منهجية متكاملة وغير مسبوقة، من خلال تنظيم مجموعة منتديات إقليمية حول ملف تمويل المناخ.

5 منتديات إقليمية في قمة المناخ

وأوضح «محيي الدين»، خلال استضافته عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «قمة المناخ»، مع الدكتور عماد الدين عدلي، على الفضائية المصرية، أن الرئاسة المصرية لقمة المناخ أعلنت عقد 5 منتديات إقليمية، على هيئة مائدة مستديرة بمقار التجمعات والاتحادات الاقتصادية الإقليمية، بحيث تضم ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

المنتدى الإقليمي الأول في مقر الاتحاد الأفريقي

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يجري عقد هذه المنتديات الإقليمية بالتعاون مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية ورواد المناخ، حيث تم عقد المنتدى الإقليمي الأول في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بينما عُقد المنتدى الثاني لمنطقة آسيا في العاصمة التايلاندية بانكوك، واستضافت مدينة سانتياجو، عاصمة دولة تشيلي، المنتدى الثالث الخاص بمنطقة أمريكا اللاتينية، وعُقد المنتدى الإقليمي الرابع في مقر لجنة الأمم الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو خاص بالمنطقة العربية، ومن المقرر أن يتم عقد المنتدى الخاص بأوروبا في مدينة جنيف بسويسرا، في أكتوبر المقبل.

ملف التمويل والاستثمار

وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر «COP-27» أن هذه المنتديات الإقليمية تلعب دورًا كبيرًا في الإعداد لقمة المناخ، خاصة فيما يتعلق بملف التمويل والاستثمار، في مجالات التخفيف والتكيف وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذه المنتديات تتيح الفرصة للمشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الاستثمارات المالية، وفي مشروعات الاقتصاد الحقيقي، في مجالات الزراعة والصناعة والبنية الأساسية.