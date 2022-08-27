محمود محيي الدين: ربط موازنة الدولة بأهداف التنمية المستدامة أمر حتمي

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، إن الموازنة العامة للدولة لا بد أن تكون متوافقة مع أهداف التنمية العامة وليس البيئة فقط، لافتا إلى أن مصر مثل باقي الدول تعهدت بالعمل على رؤية 2030، التي تحتاج للمزيد من البيانات والتمويل حتى تتحقق.

المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة

وأوضح «محيي الدين» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر فضائية «dmc»، أن الموازنة العامة للدولة هي المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة في أي دولة، وخاصة في محاور مواجهة الفقر وإتاحة التعليم للجميع، لافتا إلى أن الموازنة يجب أن تتبنى الإنفاق على التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية اللائقة ومشروعات البنية الأساسية المتقدمة.

الخطط طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تترجم في بنودها أولويات التنمية المستدامة، وتتفق مع الخطط طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة، موضحا أن المالية أعلنت استعدادها لدعم تلك الخطط والمشروعات المتعلقة بالتنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ.

الإعلام والتغيرات المناخية

وأضاف محيي الدين، أن مؤتمر الشباب في يناير الماضي، أشار إلى أن العمل المناخي تحول إلى عمل تنموي واجب على الجميع، ورئيس أمريكا جو بايدن كان ضمن ملفه الانتخابي موضوعات البيئة، مشيرا إلى أن أستراليا أيضا كانت تعاني من مشكلات عدة بسبب التغيرات المناخية، وكذلك أوروبا التي لا تزال تعاني، ولكن الدول الأفريقية النامية هي الأكثر معاناة ولم يهتم بها الإعلام: «الإعلام اهتم بحرائق الغابات في أوروبا وأغفل من يموتون من الجوع في أفريقيا».

قمة المناخ المقبلة

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن آثار التغيرات المناخية لم تفرق بين غني أو فقير، وقمة المناخ المقبلة واقعية للغاية، ويجب أن نعمل جميعا على الاستثمار في الطاقة النظيفة فهناك ما يقرب من 800 مليون مواطن لا يملكون كهرباء حول العالم و75% منهم أفارقة، مشددا على أهمية الاستثمار في مواجهة مشكلات الغذاء والطاقة وليس من خلال قروض لها فوائد: «ليس من العدل أن تقترض الدول النامية من الكبرى لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تسببت بها الأخيرة».