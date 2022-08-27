محمود محيي الدين: التعاملات الإلكترونية تقلل من تحرك الأفراد واستهلاك الوقود

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، إن التغيرات المناخية أحدثت أزمات في الطاقة والغذاء وأدت إلى مشكلات في الاقتراض، لافتا إلى نه يجب البحث عن سبل للتمويل الميسر طويل الأجل بدلا من القروض البنكية المباشرة التي ربما تعالج تغيرات المناخ وتؤدي بنا إلى أزمات اقتصادية.

الاستثمار مرهون بمدى قدرة القطاع الإنتاجي

وأوضح «محيي الدين» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء dmc»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي والمذاع عبر فضائية «dmc»، أن الاستثمار مرهون بمدى قدرة القطاع الإنتاجي على الإلمام والفهم بمعنى الاستدامة وما يرتبط بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتا إلى أن القطاع الخاص عندما تتاح له الفرصة في دخول مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة للسيطرة على الانباعثات الضارة للمناخ وابتكار مشروعات جديدة: «البنوك أطلقت التعامل الإلكتروني الذي وفر من تحرك المواطنين واستهلاك الوقود والتأثير على البيئة».

مبادرة مصرية للمشروعات الخضراء

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن هناك مبادرة مصرية للمشروعات الخضراء استعرضت المشروعات العالمية الواعدة عالية القيمة وسريعة النمو، وهو يرتبط بالربط بين الذكاء الاصطناعي والمناخ، موضحا أن هناك عملا يتم على مستوى محافظات الجمهورية لاختيار المشروعات الناشئة التي تقودها المرأة والمتعلقة بحياة كريمة من خلال 6 فئات تتنافس بها المحافظات وتقوم على تكنولوجيا المعلومات والاستدامة.

التعامل البيئي الذكي

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، أن طرح مبادرة وطنية لاختيار المشروعات الأكثر ذكاء في التعامل البيئي، ترتكز على استخدام التكنولوجيا بأفضل شكل ممكن، لافتا إلى أن مصر تشارك في منتديات التنمية المستدامة حول العالم، من أجل اكتشاب مزيدا من الخبرات والمعلومات حول التغيرات المناخية تساعد في الوصول لأفضل نتائج في قمة المناخ القادمة.