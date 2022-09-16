تحت شعار «صيفنا مكمل معانا».. إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح «صور»

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن وجود إقبال كبير على الشواطئ العامة في «الويك إند»، اليوم الجمعة، من المصطافين تحت شعار «صيفنا مكمل معانا».

وتابع «جاب الله» في بيان، أن المصطافين أقبلوا على شواطئ: «الغرام، والأبيض، والليدو، والرميلة، وعجيبة، والنخيل، وروميل، ومينا الحشيش، وعلم الروم، والباسنت، ومطروح العام، وبحيرة كليوباترا»، التي يتوافر فيها الخدمات، خاصة مع وجود مقومات سياحية هائلة، وطبيعة ساحرة ومياه فيروزية، وهي مزيج من درجات ألوان الأزرق والأخضر والتركواز، التي ليس لها مثيل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حالة شواطئ مطروح في ظل الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطئ.

متابعة شواطئ مرسى مطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أول بأول التقارير الدورية عن حالة الشواطئ، ويوجه بتذليل المعوقات ورفع إشغالات الطريق المخالفة على الكورنيش لظهور المدينة بالشكل اللائق بها سياحياً، لافتاً إلى أن تذاكر دخول شواطئ مرسى مطروح تعد الأقل، فهي بأسعار رمزية، وسعر الشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيها.

إسعاف وإنقاذ على شواطئ مطروح

وكشف رئيس مدينة مرسى مطروح، تواجد مسئولي مجلس المدينة بالشواطئ لحل المشكلات وشكاوى المصطافين، وتمركز فرق الإنقاذ، التي تتابع الحالة العامة للبحر، وتتعامل مع حالات الغرق بداية من الإنقاذ وإجراء الإسعافات الأولية، قبل وصول رجال وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية عن حالات الإنقاذ بالتوقيتات والتاريخ باسم الشاطئ والمنقذ.

حسن معاملة المصطافين

وأشار إلى أن حسن المعاملة وكرم ضيافة واستقبال شباب مطروح للمصطافين من أهم أسباب نجاح موسم الصيف، وذلك يدل على وعي مستأجري الشواطئ بأهمية الموسم الصيفي السياحي بالنسبة لسكان المدينة، فهم خير سفراء للمحافظة، والتشديد على مسئولي مجلس المدينة للمصطافين على ارتداء اللايف جاكت قبل ممارسة الألعاب الشاطئية المائية «البنانا بوت، والجيت سكي، والبراشوت»، وغيرها ضمن البرنامج الترفيهي اليومي لرواد الشواطئ.

وحذر من ممارسة السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلى مراد، غير المصرح بها نزول البحر، هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.