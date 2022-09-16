الصيادون يعاونون «الإنقاذ» لانتشال جثتي مدرس وطفل ضحايا «معدية أشمنت»

استعان أهالي «ضحيتي» حادث المعدية النيلية بقرية أشمنت ببني سويف، بـ«الصيادين» لمشاركة رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثماني «مدرس وطفل» لقيا مصرعهما غرقًا، إثر سقوطهما من المعدية.

بلاغ بحادث سقوط مواطنين من معدية نيلية في بني سويف

وكان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بسقوط عدد من المواطنين و9 دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر.

قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف تبحث عن جثتي مدرس وطفل غرقا بمياه النيل

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ، واستطاعوا بمساعدة الأهالي إنقاذ المواطنين، بينما اختفى مروان محمد محمد 9 أعوام، مقيم قرية الميمون التابعة لمركز ناصر، ومحمد إبراهيم داهش، 57 عامًا، معلم، مقيم قرية الرياض بمركز ناصر، وفشلت محاولات إنقاذهما.

أهالي يكشفون سبب حادث معدية أشمنت

وقال محمد سعيد «عامل» من أبناء قرية أشمنت: كان الطفل مروان محمد يستقل المعدية رفقة والدته في طريقه لزيارة قبر والده بقرية أبوصالح، وكان يقف بجوار باب المعدية وأثناء تدافع المواطنين لاستقلال المعدية انفتح باب فجأة فسقطوا في النيل وفشلت محاولات إنقاذه.

وأضاف عمر محمد «موظف» لـ«الوطن»: تعرض أيضًا محمد إبراهيم «معلم»، مقيم قرية الرياض، للغرق إثر سقوطه من المعدية وكان في طريقه لزيارة قبر نجل عمه، ولعدم إجادته السباحة سقط في النيل.

من جانبه أكد علي يوسف، رئيس مدينة ناصر، أن المعدية حاصلة على التراخيص اللازمة من الإدارة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والمواصلات بالقاهرة، وسينتهي ترخيصها في يناير من العام المقبل، لافتًا إلى أنه يجري مراجعة تلك التراخيص بشكل مستمر.

وأشار إلى توجيهات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بإيقاف المعدية لحين مراجعة صلاحيتها الفنية مع الجهات المختصة مع التحقيق في ملابسات الواقعة، مع تحرك كافة الأجهزة المعنية لانتشال جثماني المعلم والطفلة اللذين لقيا مصرعهما غرقًا.