تقدر بأكثر من 2 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية تروج مواد مخدرة بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطني الأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط «عدد من العناصر الإجرامية»، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدوائر «قسمي شرطة أول وثان الإسماعيلية- مركز شرطة أبوصوير» بنطاق محافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط 350 طربة حشيش

- ضبط (عاطلين - مقيمان بالإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، بحوزتهما «350 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 35 كيلو جرام.. مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة».

8 إسطوانات لمخدر الهيروين

- ضبط «عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بحوزته «8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول- ميزان حساس».

- ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.. وبحوزته «كيلو جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول».

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ماجاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «2.690.000 إثنان مليون وستمائة وتسعون ألف جنيه تقريبا».