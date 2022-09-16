في ذكرى ميلادها الـ56.. لماذا سُميت ذكرى التونسية بهذا الاسم؟

رغم رحيلها منذ أكثر من 15 عاما، إلا أن الفنانة التونسية ذكرى ما زال اسمها ملء السمع والأبصار حينما يذكر اسمها، سواء بقوة صوتها أو بطريقة وفاتها التي شغلت الرأي العام، حيث قُتلت في 28 من شهر نوفمبر عام 2003.

ذكرى التونسية ولدت في يوم احتفال الجيش التونسي

اليوم نحيي ذكرى ميلادها الـ56 حيث إنها رحلت عن دنيانا قبل أن تستكمل عمرها 37 عاما، ذكرى جاءت للحياة بعد أن أنجب والداها 4 أشقاء.

ذكرى، في مقابلة تليفزيونية قديمة، كشفت للإعلامي زاهي وهبي أن السبب الرئيسي وراء إطلاق والدها اسم ذكرى عليها هو أنها ولدت في يوم الاحتفال بذكرى الجيش التونسي والقيادة الثورية التي قام بها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

هاني مهنا نقل ذكرى إلى مصر بعد نجاحها في ليبيا

مشوار ذكرى قبل احتراف الغناء والشهرة في مصر والخليج، مر بصعوبات بالغة حين ما كانت في تونس، حيث اكتشفها الموسيقار التونسي الكبير عبدالرحمن العياشي حين ما شاركت في برنامج المسابقات «بين المعاهد» بأغنية «اسأل عليا» لليلى مراد وهي نفس الأغنية التي شاركت بها بعد ذلك ببرنامج الهواة «فن ومواهب» وأحب الحكام صوتها وفازت بالجائزة الكبرى في النهائي يوم 23 يوليو 1983 بأداء مبهر ورائع لأغنية «الرضى والنور» لأم كلثوم.

وعقب نجاح ذكرى فى تونس قررت نقل نجاحها في دول شمال أفريقيا، فكانت البداية بالجزائر والمغرب إلا أن النجاح الكبير كان في دولة ليبيا والتي منها نقلت إلى مصر، حين ما قابلها المنتج الكبير والفنان الموسيقار هاني مهنا.