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بوتين: هدفنا تحرير دونباس بالكامل.. وأوكرانيا رفضت الاستمرار في المفاوضات

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محمد عزالدين
06:38 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا رفضت الاستمرار في المفاوضات، متابعا: «سنرد بشكل أكثر حزما إذا كان هناك خطر على روسيا»، مردفا: «نرى محاولات لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الروسية».

الغرب يعمل على تفكيك روسيا

وأضاف بوتين خلال كلمة له عرضتها قناة «العربية» الإخبارية، أن الغرب يعمل منذ عقود على تفكيك روسيا، مضيفا أنه «من المؤسف أن أوكرانيا تستخدم لغرض محاولة تفكيك روسيا».

وتابع: «لا حاجة لتغيير خططنا بشأن عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدفنا هو تحرير كامل أراضي دونباس».

وواصل: «الجيش الروسي يسيطر تدريجيا على أراض جديدة في أوكرانيا، ولسنا في عجلة من أمرنا بشأن عمليتنا في أوكرانيا».

بوتين: هدفنا الرئيسي في أوكرانيا لم يتغير

واستكمل: «هدفنا الرئيسي في أوكرانيا لم يتغير، وسنرى إن كان زيلينسكي محقا بشأن عدم استعداده لمفاوضات»، مؤكدا أن أزمة الطاقة في أوروبا بدأت قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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