الكرملين: مباحثات منتظرة بين بوتين وأردوغان حول صفقة الحبوب الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أوزباكستان، يوم 16 أكتوبر المقبل، صفقة الحبوب الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

اتفاق للمساعدة في صادرات الحبوب الأوكرانية

وقال وزير النقل الفرنسي كليمنت بون، في وقت سابق، إنه سيوقع اتفاقا مع رومانيا للمساعدة في زيادة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية بما في ذلك البحر المتوسط.

ويشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

جدير بالذكر أنّ رومانيا تعد ثاني أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد، وكانت واحدة من الطرق البديلة المستخدمة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

زيادة كفاءة ميناء جالاتي

وبحسب مسودة اتفاقية للصفقة الفرنسية الرومانية، ستتعاون باريس في تطوير مشروع يهدف إلى زيادة الكفاءة في ميناء جالاتي، وتجهيز النقاط الحدودية في شمال رومانيا، وتعظيم استخدام حاويات الحبوب المتمركزة في الميناء، وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية هناك وفي قناة سولينا.