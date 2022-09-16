الحجر الزراعي: 2.6 مليار دولار قيمة صادرات المحاصيل المصرية في 2022

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن صادرات مصر الزراعية، تخطت حاجز 4.7 مليون طن لهذا العام، مشيرا إلى أنه في نفس الفترة من العام الماضي، بلغ إجمالي الصادرات لدول العالم 4.5 مليون طن، ما يعني زيادة النسبة بنو 160 ألف طن.

مصر حافظت على حجم الصادرات

أضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، التي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أن كل الدول تعمل على بذل مجهودات جبارة وضخمة للحفاظ على مستويات التصدير الخاصة بها، مشيدا بنجاح مصر في الحفاظ على حجم الصادرت.

2.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر

أوضح رئيس الحجر الزراعي، أن المستهدف الخاص بالدولة في تصدير المنتجات الزراعية، الحفاظ على ما تم تسجيله العام الماضي، وتخطي الأزمة العالمية الحالية بدون خسائر، وبالفعل نجحت في تخطي المستهدف من الصادرات الزراعية لكل الدول: «صادرتنا السنة اللي فاتت قيمتها وصلت لـ2.4 مليار دولار، وخلال العام الحالي فبلغت قيمة الحاصلات المصدرة لدول العالم 2.6 مليار دولار».