«الحجر الزراعي»: نرفض شحنات من دول أوربا ولا نعلن ذلك على الملأ

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الشحنات الغذائية يمكن أن تتعرض لأي ظروف تؤثر على شكلها أو سلامتها، ويمكن أن تتعرض الحاوية المبردة للفصل، لافتًا إلى أنها أخطاء بشرية واردة، يمكن أن تحدث مع المواطنين أنفسهم في حياتهم اليومية.

العطار: مصر ترفض شحنات لأكبر دول في العالم

وأضاف العطار في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة في أسبوع»، على فضائية «مصر الزراعية»، أن مصر نفسها ترفض شحنات لأكبر دول العالم، لافتًا إلى رفض مصر عدة شحنات من أوروبا، متابعًا: «أوروبا أكبر دولة بالعالم تصدر تقاوي البطاطا، وعلى الرغم من ذلك رفضنا خلال العام الماضي 3 آلاف طن من تقاوي البطاطا».

العطار: مصر عندما ترفض الشحنات لا تعلن ذلك

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن مصر عندما ترفض الشحنات لا تخرج لتعلن ذلك على الملأ، متابعًا: «الأصل عند رفض شحنة لدولة عدم الإعلان لأن هذا أمر طبيعي ووارد الحدوث في أي وقت».

مصر ضمن 4 دول تصدر البرتقال لليابان

وأشار «العطار»، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يترصد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند رفض أي شحنة تصديرية لها، كاشفًا أن تصدير مصر لليابان يعد أحد أهم إنجازات مصر في ملف التصدير، حيث أن تصدير البرتقال لليابان يقتصر على 4 دول فقط في العالم أجمع من بينها مصر، مؤكدًا أن اليابان منظومة تصديرية صعبة جدًا ولها قواعد حجرية حديدية: «لازم يكون فوق النمرة 1 عشان ياخدوها».