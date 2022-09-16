اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «حلم الجنوبي» يتحقق والصعيد ينهض من جديد

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 17 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- مانشيت «حلم الجنوبي» يتحقق والصعيد ينهض من جديد

- توجيهات رئاسية بتعويض الأهالي عن سنوات المعاناة

- دفة الاستثمارات تتجه لـ«وجه قبلي» بمشروعات تنموية وصحية وسكنية ومناطق صناعية.. وتوفير 296 ألف فرصة عمل للشباب

- خدمات صرف صحي ووصلات مياه وغاز ومحطات كهرباء ورصف طرق

- حجم الاستثمارات يتجاوز تريليون جنيه والانتهاء بنسبة 70% من المشروعات

- الأهالي: حياتنا اتغيرت وبقينا مطمنين على مستقبل ولادنا

- «رئيس هيئة التنمية»: تنفيذ 3 مجمعات صناعية في أسوان وسوهاج

- القوات المسلحة: مشروع قومي لحفظ خصوصية بيانات الدولة وإدارة الأزمات

- «الزراعة»: 4.7 مليون طن إجمالي صادراتنا خلال 2022

- «المالية»: حجم الدّين في الحدود الآمنة

- اليوم آخر فرصة لتقليل اغتراب طلاب الجامعات الجدد.. و«التعليم العالي»: التحويلات إلكترونية

- بدء العد التنازلي لـ«قمة المناخ»

- «البيئة»: جاهزون لعرض آليات تمويل وحلول مبتكرة للمشكلات

- «البترول»: توقيت «القمة» مهم لتأكيد الالتزام بخفض «الانبعاثات»

- «التنمية المحلية»: إقامة مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية

- الحوار الوطني عبور جديد للمستقبل

- «أبو النصر»: المعلم وتطوير بنية المدارس مشروعنا.. و«مصطفى»: سنبحث تحسين دخول صغار الأطباء وخطة لدمج المستشفيات العامة والجامعية

- «عبيد»: القيادة السياسية منحت القوى الوطنية فرصة جيدة للخروج بآراء تخدم المجتمع.. و«شلقامي»: المواطنة لها حقوق وواجبات نسعى لنشرها

الصفحة الثانية

- «العلاج الطبيعي» تكرم «الوطن» لمهنيتها ومساهمتها في رفع شأن المهنة

- «التعليم العالي»: مصر تشهد نقلة نوعية في الخدمات التعليمية

- وزير النقل يوجه بإنهاء المرحلة الثانية من طريق «الزقازيق – السنبلاوين»

- «التخطيط»: تدريب طلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل

- 36 قطعة أرض لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية في 12 مدينة

- 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة مع انطلاق العام الدراسي بالجيزة

- أكاديمية ناصر تستضيف فريق التدريب البريطاني المتنقل

- «فودة»: 315 مواطنا تسلموا عقود تملك «منزل وقطعة أرض»

الصفحة الثالثة

تعاون بين «الصحة والتمويل الدولية» لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات

- الفريق أسامة عسكر يزور مصابي العمليات الحربية

- «الداخلية»: حقائب مدرسية لأطفال دور الرعاية والأكثر احتياجا

- تعاون مصري – ألماني في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين

- «السياحة»: ورشة عمل لممثلي الشركات الإيطالية في شرم الشيخ

- لبنان: إغلاق جيع البنوك بسبب اقتحامات «استرداد الودائع»

- الأهلي يستقر على دفع غرامة «كهربا».. الزمالك يؤجل انضمام «المثلوثي» لتونس

الصفحة الرابعة

- سباق الأمتار الأخيرة باتجاه قمة المناخ

- «البيئة»: جاهزون لعرض آليات تمويل وحلول مبتكرة

- «البترول»: توقيت «القمة» مهم لتأكيد الالتزام بخفض «الانبعاثات»

- «آمنة»: ننظم 9 مؤتمرات بالمحافظات استعدادا لـ«القمة»

«عبدالحميد»: بناء 25 ألف وحدة بنظام الهرم الأخضر لـ«الإسكان الاجتماعي»

- مقال رأي لـ خالد منتصر بعنوان: هدايا ثمينة للطفل المصري

- مقال رأي للدكتور محمود خليل بعنوان: «الزهراء» وحق «علي»

الصفحة الخامسة

- «حلم الجنوبي» يتحقق والصعيد ينهض من جديد

- مناطق صناعية ومشروعات خدمية وصحية: دفة الاستثمار تتجه لـ «وجه قبلي»

- «قنا»: استثمارات بـ 15 مليار جنيه غيرت حياة ساكني «القرى والنجوع»

«غرب سهيل»: زيارة الرئيس حولت الأهالي للأفضل

- رئيس «هيئة التنمية»: «السيسي» وجّه بتنفيذ مشروعات ضخمة لتعويض الصعيد

الصفحة السادسة

- «الوطن» تناقش قضايا المحور الاجتماعي من التعليم والصحة إلى الأسرة والسكان

- الحوار الوطني قادرون على بناء المستقبل

- مقرر «الصحة»: مشروع لدمج المستشفيات «عامة وجامعية وتأمين صحي» تحت مظلة واحدة

- مقرر مساعد «التعليم»: مشروعنا يبدأ بالمعلم وتطوير البنية التحتية للمدارس

- مقرر «القضية السكانية»: زيادة السكان «قنبلة موقوتة وتحد كبير» والوعي علاجها الوحيد

- مقرر مساعد «المحور الاجتماعي»: المواطنة لها حقوق وواجبات.. ونسعى لنشرها في جميع المحافظات

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ أمينة خيري بعنوان: «كوب 27» والصنفرة السياحية

- مقال رأي لـ سحر الجعارة بعنوان: .. وعملت إيه فينا السنين؟

- مقال رأي لـ حسين القاضي بعنوان: انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على التنظيمات الجهادية

- مقال رأي لـ محمود البرغوثي بعنوان: روشتة لإنعاش معرض صحاري الدولي

الصفحة الأخيرة

- قافلة «الشباب» تجوب «كل شبر في مصر»: البيئة أمانة

- «اوعى تكسر بخاطر مريض»: «محمود» ينفذ وصية والده بجلسة تمريض مجانا

- «لعب الأطفال» فيها سم قاتل

- في وداع الصيف: «جري وكرة قدم» على الشاطئ

- «مطروح» تتزين بالفاكهة احتفالا بـ«مهرجان التين»