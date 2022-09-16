اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «حلم الجنوبي» يتحقق والصعيد ينهض من جديد
توجيهات رئاسية بتعويض الأهالي عن سنوات المعاناة
كتب:
محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 17 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- مانشيت «حلم الجنوبي» يتحقق والصعيد ينهض من جديد
- توجيهات رئاسية بتعويض الأهالي عن سنوات المعاناة
- دفة الاستثمارات تتجه لـ«وجه قبلي» بمشروعات تنموية وصحية وسكنية ومناطق صناعية.. وتوفير 296 ألف فرصة عمل للشباب
- خدمات صرف صحي ووصلات مياه وغاز ومحطات كهرباء ورصف طرق
- حجم الاستثمارات يتجاوز تريليون جنيه والانتهاء بنسبة 70% من المشروعات
- الأهالي: حياتنا اتغيرت وبقينا مطمنين على مستقبل ولادنا
- «رئيس هيئة التنمية»: تنفيذ 3 مجمعات صناعية في أسوان وسوهاج
- القوات المسلحة: مشروع قومي لحفظ خصوصية بيانات الدولة وإدارة الأزمات
- «الزراعة»: 4.7 مليون طن إجمالي صادراتنا خلال 2022
- «المالية»: حجم الدّين في الحدود الآمنة
- اليوم آخر فرصة لتقليل اغتراب طلاب الجامعات الجدد.. و«التعليم العالي»: التحويلات إلكترونية
- بدء العد التنازلي لـ«قمة المناخ»
- «البيئة»: جاهزون لعرض آليات تمويل وحلول مبتكرة للمشكلات
- «البترول»: توقيت «القمة» مهم لتأكيد الالتزام بخفض «الانبعاثات»
- «التنمية المحلية»: إقامة مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية
- الحوار الوطني عبور جديد للمستقبل
- «أبو النصر»: المعلم وتطوير بنية المدارس مشروعنا.. و«مصطفى»: سنبحث تحسين دخول صغار الأطباء وخطة لدمج المستشفيات العامة والجامعية
- «عبيد»: القيادة السياسية منحت القوى الوطنية فرصة جيدة للخروج بآراء تخدم المجتمع.. و«شلقامي»: المواطنة لها حقوق وواجبات نسعى لنشرها
الصفحة الثانية
- «العلاج الطبيعي» تكرم «الوطن» لمهنيتها ومساهمتها في رفع شأن المهنة
- «التعليم العالي»: مصر تشهد نقلة نوعية في الخدمات التعليمية
- وزير النقل يوجه بإنهاء المرحلة الثانية من طريق «الزقازيق – السنبلاوين»
- «التخطيط»: تدريب طلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل
- 36 قطعة أرض لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية في 12 مدينة
- 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة مع انطلاق العام الدراسي بالجيزة
- أكاديمية ناصر تستضيف فريق التدريب البريطاني المتنقل
- «فودة»: 315 مواطنا تسلموا عقود تملك «منزل وقطعة أرض»
الصفحة الثالثة
تعاون بين «الصحة والتمويل الدولية» لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات
- الفريق أسامة عسكر يزور مصابي العمليات الحربية
- «الداخلية»: حقائب مدرسية لأطفال دور الرعاية والأكثر احتياجا
- تعاون مصري – ألماني في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين
- «السياحة»: ورشة عمل لممثلي الشركات الإيطالية في شرم الشيخ
- لبنان: إغلاق جيع البنوك بسبب اقتحامات «استرداد الودائع»
- الأهلي يستقر على دفع غرامة «كهربا».. الزمالك يؤجل انضمام «المثلوثي» لتونس
الصفحة الرابعة
- سباق الأمتار الأخيرة باتجاه قمة المناخ
- «البيئة»: جاهزون لعرض آليات تمويل وحلول مبتكرة
- «البترول»: توقيت «القمة» مهم لتأكيد الالتزام بخفض «الانبعاثات»
- «آمنة»: ننظم 9 مؤتمرات بالمحافظات استعدادا لـ«القمة»
«عبدالحميد»: بناء 25 ألف وحدة بنظام الهرم الأخضر لـ«الإسكان الاجتماعي»
- مقال رأي لـ خالد منتصر بعنوان: هدايا ثمينة للطفل المصري
- مقال رأي للدكتور محمود خليل بعنوان: «الزهراء» وحق «علي»
الصفحة الخامسة
- «حلم الجنوبي» يتحقق والصعيد ينهض من جديد
- مناطق صناعية ومشروعات خدمية وصحية: دفة الاستثمار تتجه لـ «وجه قبلي»
- «قنا»: استثمارات بـ 15 مليار جنيه غيرت حياة ساكني «القرى والنجوع»
«غرب سهيل»: زيارة الرئيس حولت الأهالي للأفضل
- رئيس «هيئة التنمية»: «السيسي» وجّه بتنفيذ مشروعات ضخمة لتعويض الصعيد
الصفحة السادسة
- «الوطن» تناقش قضايا المحور الاجتماعي من التعليم والصحة إلى الأسرة والسكان
- الحوار الوطني قادرون على بناء المستقبل
- مقرر «الصحة»: مشروع لدمج المستشفيات «عامة وجامعية وتأمين صحي» تحت مظلة واحدة
- مقرر مساعد «التعليم»: مشروعنا يبدأ بالمعلم وتطوير البنية التحتية للمدارس
- مقرر «القضية السكانية»: زيادة السكان «قنبلة موقوتة وتحد كبير» والوعي علاجها الوحيد
- مقرر مساعد «المحور الاجتماعي»: المواطنة لها حقوق وواجبات.. ونسعى لنشرها في جميع المحافظات
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ أمينة خيري بعنوان: «كوب 27» والصنفرة السياحية
- مقال رأي لـ سحر الجعارة بعنوان: .. وعملت إيه فينا السنين؟
- مقال رأي لـ حسين القاضي بعنوان: انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على التنظيمات الجهادية
- مقال رأي لـ محمود البرغوثي بعنوان: روشتة لإنعاش معرض صحاري الدولي
الصفحة الأخيرة
- قافلة «الشباب» تجوب «كل شبر في مصر»: البيئة أمانة
- «اوعى تكسر بخاطر مريض»: «محمود» ينفذ وصية والده بجلسة تمريض مجانا
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