14 حالة وفاة خلال 24 ساعة بسبب حوادث متفرقة في المحافظات

عاش بعض الأهالي في محافظات مصر المختلفة، الجمعة، حالة حزن إثر وقوع حوادث ما بين «طرق وحرائق وغرق»، تسببت في وقوع 37 ضحية منهم 14 وفاة و23 مصابًا.

البداية مع الحادث الأبرز، عندما لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بجروح وكدمات متفرقة، في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على طريق مصر إسكندرية الزراعي، في نطاق مركز كفر الدوار.

مصرع طفلين وإصابة 5 في الغربية

ومن البحيرة إلى الغربية، فشهدت المحافظة مصرع طفلين في حادثين مختلفين، الأول في العقد الثاني من العمر صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من مبرد ماء «كولدير»، متواجد في الطريق العام، في قرية نهطاي بمركز زفتى في الغربية.

أما الثاني كان في قرية بشبيش إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث لقيت طفلة «12 عامًا»، مصرعها في حريق شب في منزل أسرتها، وأصيب 5 آخرون.

10 ضحايا في المنوفية

وفي المنوفية، لقى مسن مصرعه وأصيب شاب في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «طوخ دلكه - تلا» في مركز تلا بمحافظة المنوفية، فيما شهدت مدينة السادات بالمنوفية أيضًا، إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات.

إصابة شخصين في مشاجرة بالفيوم

وفي الفيوم أصيب شخصان بطلقات نارية، عقب صلاة الجمعة في مشاجرة وقعت بين عائلتين في منطقة السلخانة بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، بسبب خلافات الجيرة وعلى قطعة أرض، فيما هرعت قوات الأمن إلى المنطقة لتتمكن من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.

غرق 4 أشخاص في 3 محافظات

أما العريش لقى شاب مصرعه غرقًا، في مياه البحر بالمساعيد غرب أثناء السباحة، بينما لقي آخر مصرعه غرقًا بشاطئ السلام، بمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

بينما تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها في البحث عن طفل ورجل سقطا في مياه نهر النيل أمام قرية كفر الجزيرة بمحافظة بني سويف، على خلفية سقوط معدية أشمنت من الجانب الغربي إلى الشرقي للنيل.