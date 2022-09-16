تفاصيل حادث البحيرة.. النيابة تعاين وخروج 3 مصابين من المستشفى

مشاهد مؤلمة شهدها طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي؛ إذ تحولت سيارة إلى حطام وصفيح وتعالت أصوات تصادم مدوي جذب انتباه الجميع في البحيرة، الذي وقع قبل قليل جراء تصادم راح ضحيته 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بعضهم عمال والبعض الآخر طلاب استقلوا طريقهم إلى محافظة الإسكندرية؛ إلا أنهم اجتمعوا جميعاً بمستشفى كفر الدوار.

خروج 3 أشخاص من المصابين

ذكر مصدر طبي، أن هناك تحسنا في الحالة الصحية لمصابي حادث البحيرة اليوم حيث أصيب 3 أشخاص منهم بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وتم عمل الإسعافات الأولية وخروجهم من مستشفى كفر الدوار بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما يتلقى 4 آخرين العلاج داخل المستشفى.

وانتهت النيابة العامة قبل قليل من معاينة موقع حادث البحيرة «تصادم سيارة ميكروباص ونقل ثقيل»؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتولت التحقيق في الحادث.

حزن في أبو حمص بعد نبأ حادث البحيرة

وشهد مركز أبو حمص حالة من الصدمة عقب تلقيهم نبأ حادث البحيرة إثر مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين جميعهم من أبناء أبو حمص، وتستعد الأهالي لاستقبال الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير.

حادث البحيرة يسفر عن مصرع 7 أشخاص

وأسفر حادث البحيرة عن وفاة 7 أشخاص وهم: «فايزة إبراهيم شكري»، و«مرسي محمد مرسي»، وشخص آخر مجهول الهوية، و«يحيى موسى آدم»، و«السيد محمد حسن»، و«عاطف فتحي عبد الحميد»، و«أحمد سامي محمد».

تحديد هوية مصابي حادث البحيرة اليوم

فيما أصيب كل من: رمضان محمد سيف، مدرس، مقيم أبو حمص، وعصام عبد التواب، وعبد الله شعبان راشد، ومروة حميد غسلان، وأحمد محمد عبدالوهاب، ومحمد رمضان عبدالوهاب، وإبراهيم عبدالفتاح عبد الحافظ، عامل جميعهم مقيمي مركز أبو حمص.