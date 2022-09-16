مصرع طفلة سقط عليها كاوتش سيارة داخل جراج منزلها في المنوفية

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط كاوتش سيارة عليها في إحدى قرى مركز قويسنا، إذ جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قويسنا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى في قويسنا

وبالانتقال والفحص من قوة من مركز قويسنا، تبين أن الطفلة المتوفاة «ح.م»، تبلغ من العمر 6 أعوام، ولقيت مصرعها إثر سقوط كاوتش سيارة معلق في جراج منزلها عليها أثناء اللعب، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفلة إثر سقوط كاوتش سيارة معلق في جراج المنزل عليها، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع مسن وإصابة شاب في حادث بمركز تلا

على صعيد آخر، لقي مسن مصرعه وأصيب شاب في انقلاب دراجة نارية في قرية طوخ بدائرة مركز تلا، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة ونقل المصاب إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بالواقعة، من مأمور مركز شرطة تلا، إذ جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.