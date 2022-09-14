مصرع طفلة غرقت في ترعة بقرية دنديل ببني سويف

عثر أهالي قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على جثة طفلة غرقت في مياه إحدى الترع بالقرية، وتم انتشالها ونقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي جثة هامدة، تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة طفلة غرقت في ترعة بقرية دنديل

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بعثور أهالي قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، على جثة طفلة غرقت في مياه إحدى الترع بالقرية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

ووجه مدير الأمن، بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إيداع الطفلة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، «فرحة. م. ع» تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة بقرية دنديل بمركز ناصر، جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر عائلتها.