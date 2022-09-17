الصيد الحر في كفر الشيخ.. سنارة وشمسية واليومية تصل لـ500 جنيه

مع بزوغ الفجر عليك أن تستيقظ مبكرًا وتخرج من بيتك قاصدًا النهر لممارسة هواية الصيد، والتي أصبحت دخلًا يوميًا لمن يمارسها، إنها مهنة الصيد الحر لهواة صيد السنارة في فروع الترع وعلى شواطئ البحار والبحيرات، ويصل دخلهم اليومي إلى حوالي 500 جنيه.

محمد: نخرج للصيد 3 مرات في الأسبوع

يقول طاهر محمد، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إن مهنة الصيد الحر أو ما يطلق عليها «صيد السنارة» هي مهنة ممتعة نتعلم منها الصبر والذكاء في اغتنام الفرص لصيد الأسماك، وتبدأ رحلتنا مع الصيد 3 مرات في الأسبوع أو أكثر، حيث نصطحب معنا سنارة للصيد وشنطة صغيرة بها ما نحتاج له على مدار اليوم من طعام وشراب، وكرسي صغير وشمسية لنحتمي بها من أشعة الشمس، ونجلس للصيد.

وأضاف: «الصيد بالسنارة هو حرفة يجب علي أي شخص أن يعرف أنها أصبحت دخل يومي، قد يصل بك في اليوم الواحد لـ500 جنيه جراء صيد الأسماك من أنواع البلطي أو القراميط حيث يصل رزق اليوم الواحد نحو 15 كيلو سمك ويوم أخر أقل من ذلك هو توفيق من الله».

صيد الغلة والطعم بالسنارة

ويشاركه في الرأي محمد فتحي، من أبناء المحافظة، والذي أوضح أن الصيد بالسنارة أنواع منها الصيد «بفحال الطعم» وأخري بالغلة، كما يستخدم في أثناء الصيد ليلا على ضوء القمر الصيد بالسنارة ويوضع بها عجينة وتضاف لها سبلة حمام لتجذب القراميط وقد يتخطي من يصطاد ليلا في الترع ما يقارب 20 كيلوجراما قراميط جراء الصيد بذلك حيث يصل سعر الكيلو من القراميط 20 جنيها».

أنواع الصيد الحر

ومن جانبه يؤكد حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، أن الصيد الحر نوعان: صيد على ضفاف الترع العزبة وفروع الأنهار، وصيد عبر مراكب شراعية للصيد داخل مياة البحيرات أو عبر مراكب كبيرة بمياه البحر المتوسط، مشيرا أن الصيد الحر أصبح دخلًا يوميًا لبعض الأشخاص لما يعود عليهم بالرزق الوفير جراء قيامهم بالصيد بالسنارة، وهي هواية عريقة منذ قديم الزمان.