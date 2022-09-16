5 نصائح لترشيد استهلاك غلاية المياه للكهرباء.. افصل الفيشة ونظفها

عند صنع الشاي أو النسكافيه أو الحاجة إلى مياه ساخنة، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام غلاية الماء، لسرعتها في التسخين، وهو ما يستهلك كهرباء عالية، ويزيد من فاتورة الاستهلاك الشهري.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعض النصائح التي يمكن اتباعها حتى ترشد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه.

نصائح الاستخدام الأمثل لغلاية المياه

جاءت نصائح جهاز مرفق الكهرباء، عبر بعض الخطوات الواجب اتباعها لترشيد الكهرباء، مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية، خاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه.

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا لاحتياجاتك اليومية.

2- عند الشراء يجب أن تختار النوع الموفّر للطاقة.

3- احرص على تنظّيف الغلاية من الترسبات الجيرية بشكل دائم.

4- ضع في الغلاية قدر من المياه التي تحتاجها فقط، ومن الأفضل أن تضع كوبا معياريا للمياه التي تريدها.

5- عند الانتهاء من تسخين المياه، افصل فيشة الغلاية من المصدر الكهربائي.

خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

وضعت الدولة، منذ أسابيع، خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال تدشين حملات توعوية كبرى، بخلاف إصدار تعليمات مشددة للمحال والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بتلك الخطة، من إغلاق الأنوار وخفض الإضاءة والتكييف.

غرامة 4000 جنيه للمخالفين

أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عقوبة مخالفة قرارات الدولة حول ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن القانون يعطي صلاحية لرئيس الوزارء والوزراء والمحافظين، لفرض عقاب قانوني بغرامة 4000 جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة.