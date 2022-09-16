إعلان نتيجة المرشحين للقبول بكليات المنصورة الأهلية.. «طلاب 4 شهادات»

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم، نتيجة المرشحين للقبول بكلياتها من طلاب 4 شهادات وهي: «المعادلة العربية، والأجنبية، ومدارس النيل، وStem» للعام الجامعي 2022-2023، ووجهت الجامعة رسائل على «واتساب» إلى المرشحين بالطلبات.

استكمال إجراءات قيد الطلاب

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية، في بيان لها، أنها تبدأ استكمال إجراءات قيد هؤلاء الطلاب وتحصيل الرسوم الدراسية واستلام ملفاتهم بمقر تقديم الملفات بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة خلال أيام السبت والأحد والاثنين من 17 سبتمبر وحتى 19 من نفس الشهر.

إلغاء ترشيح الطالب الذي لم يسدد الرسوم الدراسية

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية أن الترشيح يعد لاغيًا إذا لم يسدد الطالب الرسوم الدراسية خلال هذه الفترة إذ سيجري ترشيح طلاب آخرين على تلك الأماكن.

وفي تصريحات سابقة له، أعلن الدكتور محمود المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، عن جاهزية مباني جامعة المنصورة الأهلية، لاستقبال الطلاب بعامهم الدراسي في الأول أكتوبر 2022 في جمصة.

أوضح أن الدراسة تبدأ من أول يوم في العام الدراسي بالكامل في مباني الجامعة الجديدة على الطريق الدولي الساحلي مع توفير كل المواصلات من وإلى الجامعة، وأنه جرى توفر سكن للطالبات بمدينة جمصة يبعد 5 دقائق بوسائل نقل الجامعة وتوفير سكن مميز للطلاب بالمدن الجامعية المميزة.

يذكر أن جامعة المنصورة الأهلية جرى تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية طبقاً لمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اتسمت التجهيزات بمراعاة المقاييس الدولية لإتاحة للتيسير على ذوي الإعاقة وتوفير كل وسائل وتجهيزات التعليم والتعلم المتطورة لضمان جودة العملية التعليمية، والعمل على صناعة بيئة تعليمية وتكنولوجية.