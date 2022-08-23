مصروفات جامعة المنصورة الأهلية.. التسجيل يبدأ اليوم

يستقبل الموقع الالكتروني لتنسيق الجامعات، ابتداء من اليوم طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية، في 12 جامعة مصرية منبثقة عن التعليم الحكومي، وأعلنت جامعة المنصورة الأهلية مصروفات العام الجامعي 2022- 2023.

كما أعلنت الجامعة عن عدد من المنح الدراسية المخصصة للمتفوقين وأبناء الشهداء وذوي القدرات الخاصة، وتضم جامعة المنصورة الأهلية 4 كليات للقسم العلمي كالتالي:

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية:

كلية الطب البشري: 110 آلاف جنيه مصري.

كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه مصري.

كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه مصري.

كلية الهندسة: 50 ألف جنيه مصري.

وتضم كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، وهندسة البناء والتشييد.

منح جامعة المنصورة الأهلية 2022

هناك ثلاثة أنواع من المنح بجامعة المنصورة الأهلية كالتالي:

1- يمنح الطلاب الـ 20 الأوائل في الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية منح دراسية كاملة تشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية وتستمر طوال فترة الدراسة بشرط حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوي 3.7 «-A».

2- يمنح الطلاب الأوائل الخمسة في كل برنامج خصم 50% في كل برنامج من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية للسنة التالية في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوي 3.7 «-A».

3- يُمنح الراغبون في الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الشهداء 50% من كافة المصروفات والرسوم الدراسة ويستمر الإعفاء طوال فترة الدراسة.

رابط التقدم لجامعة المنصورة الأهلية

ويستمر التسجيل في جامعة المنصورة على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022، من الثلاثاء 23 أغسطس 2022 وحتى 30 أغسطس 2022، وفقًا للحد الأدنى المحدد لكل كلية.

وجهزت جامعة المنصورة الأهلية معامل الكترونية مزودة بكافة التجهيزات والمسئولين للمساعدة وتيسير التقدم لجامعة المنصورة الأهلية بكلية التربية الدور الأول والدخول من بوابة الجلاء.