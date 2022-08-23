تنسيق جامعة المنصورة الأهلية.. تفاصيل المنح المتاحة والمصاريف

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية اليوم، عن الحد الأدني للقبول بالكليات، ومصاريف كل كلية، وذلك بالتزامن مع فتح باب التنسيق والذي يبدأ اليوم ويستمر إلى يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 لجميع الكليات.

الحد الأدنى لتنسيق الكليات والمصاريف

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها، الحد الأدني لتنسيق الكليات ودرجات للقبول في الكليات للعام الجامعي 2022/2023، وكذلك مصاريف كل كلية من كلياتها الأربعة وهي:

كلية الطب البشري تقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 82% والمصاريف تبلغ 110 آلاف جنيه.

كلية طب الأسنان، تقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 80% والمصاريف تصل لـ90 ألف جنيه.

كلية الصيدلة، تقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 74% والمصاريف 75 ألف جنيه.

كلية الهندسة، تقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 68%، والمصاريف 50 ألف جنيه، وتحتوي على 4 برامج نوعية يمكن للطالب الاختيار بينها، وهي: هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس وهندسة البناء والتشييد.

المنح بجامعة المنصورة الاهلية

وتقدم جامعة المنصورة الأهلية منحًا دراسية كاملة للطلاب العشرين الأوائل في الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالجامعة، وتشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية، وتستمر طوال فترة الدراسة بشرط حفاظ الطالب على تفوقه، كما يُمنح الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الشهداء خصم 50% من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية ويستمر هذا الإعفاء طوال فتره الدراسة.

ويمكن التقديم للجامعات الأهلية الحكومية من خلال الموقع الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg من الثلاثاء 23/8/2022 إلى الثلاثاء 30/8/2022.