جامعة المنصورة الأهلية.. الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد ومراحل التقديم

أعلن الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة، عن البدء في استلام أوراق الطلاب المقبولين بجامعة المنصورة الأهلية، واتخاذ إجراءات قيدهم بالكليات المرشحين لها خلال الفترة من السبت الموافق 3 / 9/ 2022 حتى الأربعاء الموافق 7 / 9/ 2022 طبقا للمدة الزمنية المحددة في بطاقة الترشيح والتي تنص على أن الترشيح لاغٍ في حال عدم سداد الطالب المصروفات الدراسية المقررة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

جاء ذلك في بيان صحفي، حول تفقد الدكتور محمود محمد المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة تقديم ملفات الطلاب لجامعة المنصورة الأهلية في اليوم الأول لإتمام إجراءات الكشف الطبي والتقدم للالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة كما تفقد غرفة العمليات الخاصة بالدعم الفني الخاصة لعملية التقدم والحجز الإلكتروني لموعد الكشف الطبي بمقر شركة انطلاق المملوكة لجامعة المنصورة «مركز تقنية الاتصالات والمعلومات سابقا».

إجراءات الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة الأهلية

وقال «أبو المجد» في بيان صحفي، إن جامعة المنصورة خصصت أماكن لتقديم الدعم الفني للطلاب المرشحين للالتحاق بجامعة المنصورة ‏الأهلية، مع إنهاء إجراءات الكشف الطبي بمستشفى طلاب جامعة المنصورة، وذلك طبقا للإجراءات ‏الموضحة على الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الاهلية وهو‎: http://www.mansnu.edu.eg ‎ حيث ثم يتم تقديم أصول الأوراق بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة، والحصول على إذن سداد الرسوم ‏الدراسية التي تدفع في البنك الأهلي بجامعة المنصورة ويتم تسليم إيصال السداد بمقر تقديم الملفات ‏واستلام كارنيه الجامعة‎.

سداد الرسوم الدراسية لطلاب جامعة المنصورة الأهلية

وأشار إلى أنه يتم تقديم أصول الأوراق بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة، والحصول على إذن سداد الرسوم الدراسية التي تسدد في فرع البنك الأهلي بجامعة المنصورة ويتم تسليم إيصال السداد بمقر تقديم الملفات واستلام كارنيه الجامعة.

المستندات المطلوبة من طلاب جامعة المنصورة الأهلية

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، عبر موقعها أن الطلاب الجدد عليهم تقديم المستندات الآتية، مع الكشف الطبي وهي: شهادة الثانوية العامة 2022 وصورتان منها، شهادة الميلاد وصورتان منها، صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر، و6 صور شخصية، ونموذج 2 جند أو 6 جند للذكور حسب العمر، وصورة إيميل القبول المرسل للطالب، وصورة جواز السفر لغير المصريين، وإيصال سداد مصروفات الترم الأول.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محمد المليجي، التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بإجراءات التقدم ونظام الدراسة بالجامعة.