جامعة المنصورة: انتهاء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 اليوم بدلا من غد

أعلنت جامعة المنصورة تعديل مواعيد غلق باب تسجيل طلاب الثانوية العامة 2022 في الجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق، ليصبح اليوم الاثنين الساعة السابعة مساء بدلا من غد الثلاثاء، وفقا لما نشره موقع التنسيق الإلكتروني.

وتبدأ الدراسة هذا العام بجامعة المنصورة الأهلية، بالإضافة إلى جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و‏جامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة ‏بنها الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة شرق ‏بورسعيد الأهلية.‏

انتهاء تنسيق الجامعات الأهلية 7 مساء

ونشرت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن غلق باب تنسيق الجامعات الأهلية سيكون في الساعة 7 مساء بدلا من غد الثلاثاء، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg .

كليات جامعة المنصورة الجديدة

ويمكن للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الاختيار بين 4 كليات جديدة في جامعة المنصورة الأهلية، وهي كلية الطب البشرى ومصروفاتها 110 آلاف جنيه، وكلية طب الفم والأسنان ومصروفاتها 90 ألفا، و‏كلية الصيدلة ومصروفاتها 75 ألفا، إضافة إلى كلية الهندسة في 4 تخصصات مختلفة، هي «هندسة الذكاء ‏الاصطناعي، و‏هندسة العمارة المُستدامة، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة البناء والتشييد»، بمصروفات 50 ألف جنيه‎.‎

وأمام طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الأهلية فرصة حتى الساعة 7 مساء اليوم الإثنين حسب تنسيق الدرجات الخاصة بالكليات، ويمكنه الطالب الاختيار بين 12 جامعة أهلية جديدة، دون القيد بالتوزيع الجغرافي أو محل الإقامة. ‏